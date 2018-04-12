هل تتحول الحرب السورية إلى مواجهة أمريكية - روسية مباشرة؟
هل تشهد سوريا مواجهة أمريكية - روسية مباشرة؟
الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و5 دقائق.
1:42
هل سيتغير الحال من حرب بالوكالة إلى حرب مباشرة بين أمريكا وروسيا؟ بكلمة واحدة، لا.
هل سيتغير الحال من حرب بالوكالة إلى حرب مباشرة بين أمريكا وروسيا؟ بكلمة واحدة، لا.
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