هل تتحول الحرب السورية إلى مواجهة أمريكية - روسية مباشرة؟

هل تشهد سوريا مواجهة أمريكية - روسية مباشرة؟

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و5 دقائق.
1:42

هل سيتغير الحال من حرب بالوكالة إلى حرب مباشرة بين أمريكا وروسيا؟ بكلمة واحدة، لا.