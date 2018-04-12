تصريحات عدائية متصاعدة بين أمريكا وروسيا حول سوريا.. ماذا بعد؟

تهديدات أمريكية- روسية حول سوريا.. ماذا بعد؟

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
الحرب السوريةالكيماوي السوريالنظام السوريسورياروسيا
1:39

ما هي الأهداف التي تتوعد أمريكا بضربها؟ المطارات؟ المروحيات؟ مخازن الكيماوي؟ أم سيصعَّد الأمر لدرجة ضرب النظام السوري بما في ذلك مقراته في دمشق؟

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