الجبير: إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه "لا سلام ولا استقرار طالما تتدخل إيران في شؤون المنطقة،" مضيفاً بأن "إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان."

مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران "مسؤولة عن الأزمة الإنسانية في اليمن،" وان المملكة دعمت البرامج الإنسانية والحكومية بمبالغ تجاوزت 10 مليارات دولار وفقاً لما ذكره.

وأتت تصريحات الجبير خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ 29، المنعقد في الرياض، الخميس.

من جهته قال وزير الخاجرية الأردني أيمن الصفدي: "عدواناً غاشماً مرفوضاً ونحن معكم بكل إمكانياتنا، أمن السعودية من أمن الأردن،" مشدداً على ضرورة مواجهة المشاكل التي تواجه المنطقة، قائلاً:"شعوبنا العربية تتابع اجتماعاتنا بثقة تتناقص بقدرة النظام العربي على حل المشاكل."

وحول الوضع السوري، قال الجبير إن المملكة تدين "بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية،" وقال: "يكتب الشعب السوري المظلوم فصلاً جديداً من العدوان الغاشم الذي تغذيه قوة الشر والإرهاب،" ودعا إلى الحفاظ على مسار جنيف لحل الأزمة السورية.

كما عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، خلال خطاب له بالاجتماع عن قلقه من الشأن السوري، وأن المخاوف تتزايد بأن "نشهد قريباً ما حصل في الغوطة الشرقية بمناطق أخرى في سوريا."

وذكر الجبير تخصيص المملكة لـ 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق، مضيفاً بأن "إعادة إعمار العراق فرصة لابد من استثمارها من أجل استمرار مساهمتها مع أشقائها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك."