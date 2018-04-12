منظمة حظر الكيماوي: محققونا في طريقهم إلى سوريا وسيبدأون العمل في 14 إبريل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أو "OPCW"، الخميس، بأن محققيها في طريقهم إلى سوريا وأن عملهم سيدأ بتاريخ 14 أبريل/نيسان الجاري، وفقاً لما ذكرته المنظمة بتغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر.

كما قال الممثل الدائم لسوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الخميس، إن محققي "OPCW" سيصلون سوريا الخميس والجمعة.

هذا وتأتي زيارة المحققين من المنظمة ضمن التقارير التي تضمنت وقوع هجوم كيماوي بمدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية، السبت.

ومن جهة أخرى، دعت السويد إلى قرار من مجلس الأمن الدولي لتقصي الحقائق في دوما، وذكر متحدث باسم البعثة الأممية السويدية إلى أن هذا القرار سيضاف إلى "توفير إمكانية الوصول الكاملة والتعاون مع تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية."

وذكر المتحدث بأن السويد تقدمت بطلب للأمين العام للأمم المتحدة بإرسال "بعثة رفيعة المستوى لنزع السلاح إلى سوريا بمهمة تقتضي التعامل مع كافة القضايا المعلّقة حول استخدام الأسلحة الكيمواية في سوريا، وللمرة الأخيرة."

وكانت مناقشات مشروع القرار هذا تتم خلف الأبواب المغلقة حتى موعد إعداد هذا التقرير.