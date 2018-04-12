روسيا تعلن سيطرة نظام الأسد على دوما والغوطة الشرقية بالكامل

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مركز "السلام والمصالحة" الروسي في سوريا، الخميس، أن قوات النظام السوري سيطرت على مدينة دوما وبالتالي على الغوطة الشرقية بالكامل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك".
ونقلت "سبوتنيك" عن رئيس مركز السلام والمصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري يفتوشينكو قوله: "اليوم وقع حدث مهم في تاريخ الجمهورية السورية". وأضاف: "علم الدولة يرفرف على مبنى في مدينة دوما مسجلا استعادة السيطرة على هذا الموقع وبالتالي على الغوطة الشرقية بالكامل".
وكان الجيش السوري أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي استعادة السيطرة على "جميع مدن وبلدات" الغوطة الشرقية باستثناء دوما، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية لتخليصها مما وصفه بـ"الإرهاب". وفي 7 أبريل/ نيسان، ترددت تقارير عن مقتل عشرات الأشخاص في دوما إثر هجوم كيماوي، فيما هددت الولايات المتحدة برد عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
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