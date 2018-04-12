الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من "خروج الوضع عن السيطرة" في سوريا، وذلك وسط توقعات بأن تشن أمريكا وحلفاؤها ضربة عسكرية ضد النظام السوري بعد تقارير عن استخدام السلاح الكيماوي في مدينة دوما.

وأعرب غوتيريس عن الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي، حتى الآن، من التوصل إلى اتفاق بشأن التقارير المستمرة عن استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا. وكان المجلس قد صوت على مشروع قرار أمريكي ومشروعين روسيين بهذا الشأن، الثلاثاء الماضي، دون اعتماد أي منها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان صحفي، إنه "اتصل بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مجددا، الأربعاء، للإعراب عن قلقه البالغ بشأن مخاطر الجمود الحالي"، وفقا لما نقلته إذاعة الأمم المتحدة.

وأكد غوتيريس على "الحاجة لتجنب خروج الوضع عن نطاق السيطرة". واختتم الأمن العام بيانه بالتأكيد على ضرورة أن تهدف الجهود، في النهاية، إلى "إنهاء المعاناة المروعة للشعب السوري"، بحسب البيان.