البيت الأبيض: كل الخيارات مطروحة حول سوريا وأحدها الضرب بالصواريخ

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال تبقي الخيارات مفتوحة حول كيفية استجابتها للهجوم الكيماوي في سوريا، حتى بعد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق صواريخ على البلاد.

وأضافت ساندرز بأن خيار الضرب بالصواريخ يعد "أحد الخيارات"، وأنه "ليس الخيار الوحيد الذي يبحث الرئيس تطبيقه من عدمه،" وأن "قيامه بأمر واحد لا يعني بان بإمكانه اتخاذ إجراءات أخرى أيضاً."

وقالت ساندرز: "لا زلنا محافظين على فكرة وجود عدد من الخيارات، وكل تلك الخيارات مطروحة على الطاولة، الخيار النهائي لم يحدّد بعد."

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وعند سؤالها فيما لو كانت تغريدة الرئيس الأمريكي تعمل على تعقيد الأمور لتخطيط استجابة أمريكية في سوريا أو أنها قد توفر تهديداً على الأمن القومي أجابت ساندرز: "كلا إطلاقاً، الرئيس لم يقدم جدولاً زمنياً."

ومن جهة أخرى شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو على ضرورة عدم اتخاذ أي تصعيد إضافي في سوريا.

وقال بوتين في مكالمته مع نتنياهو، الأربعاء، إنه "من الضرورة القصوى" عدم التصرف بشكل قد يؤدي إلى انعدام إضافي باستقرار سوريا، وفقاً لما نقله الكرملين، الذي أضاف بأن المكالمة أجريت من قبل نتنياهو لبحث الوضع السوري في خضم اتهام روسيا للقوات الجوية الإسرائيلية بشن هجوم على قاعدة "تيفور" الجوية بحمص، الإثنين.

ولم تؤكد إسرائيل إلى الآن شنّها للهجوم على القاعدة الجوية من عدمه، حيق رفضت التعليق على الوضع عند توجيه CNN سؤالاً حوله، وقد تواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لكنها لم تحصل على إجابة بعد.