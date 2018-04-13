بالوميروس لـCNN حول رد موسكو: لماذا قد يتمركز جندي روسي في منشأة كيماوية بسوريا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الجنرال المتقاعد، جان-بول بالوميروس، الرئيس السابق لأركان سلاح الجو الفرنسي، إن النظام السوري وعد وتعهد في العام 2013 بالتخلص من ترسانته الكيماوية، لافتا إلى أن توجيه ضربات ضد مثل هذه الأهداف يفترض ألا يقلق روسيا فماذا قد يفعله جندي روسي في مثل هذه المواقع؟

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جاء ذلك في مقابلة حصرية لبالوميروس مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN: "منذ العام 2013 قاموا (النظام السوري) بخداعنا، في العام 2013 أعلنوا أنهم سيتخلصون من كامل ترسانتهم من الأسلحة الكيماوية، والتزموا بالاتفاقات حول الأسلحة الكيماوية في العام 2014، وبعد أربع سنوات يقومون باستخدام هذه الأسلحة وبصورة كبيرة، وهذا أمر لا يمكن التسامح به."

وتابع قائلا: "أن يكون هناك جندي روسي في مركز أبحاث كيماوية أو مخزن كيماوي فماذا سيفعلون هناك؟ واعتقد أن على الروس اتخاذ قرارهم حول كيف ينخرطون مع المجتمع الدولي، وخصوصا بعد تقارير المنظمات اللاحكومية والمنظمات الاستخباراتية، وعليهم أن يختاروا وألا يذهبوا بعيدا."

وأضاف: "لديهم (روسيا) قدرات جوية كبيرة مضادة للطائرات مثل منظومة S-400 وهي أنظمة قوية، ولكن يمكنني القول إن الأخبار السارة هي أننا وعبر السنوات طورنا صواريخ كروز طويلة المدى والتي يمكن أن نستخدمها سواء عبر الطائرات أو القطع البحرية والتي يمكنني القول إنها تساعد على خفض المخاطر."

ولفت العسكري الفرنسي السابق إلى أن "الرئيس ماكرون قبل يومين عقد مؤتمرا صحفيا مع الشيخ محمد بن سلمان وصرح حول الأهداف والخيارات العديدة وهي القدرات الكيماوية، وهذا يعني الكثير فقد تكون الأهداف مخزونات كيماوية أو مراكز تدريب أو مراكز أبحاث، الأهداف قد تكون كبيرة ومتنوعة."