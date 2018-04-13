وزير خارجية البحرين: اساءة إعلام قطر لخادم الحرمين يؤكد ألا مكان لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، الإعلام القطري و"الهجمة الإعلامية" على القمة العربية في الظهران بالسعودية، يؤكد أنه لا مكان للدوحة في القمة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الهجمة الإعلامية القطرية على قمة الظهران وإساءاتهم المتواصلة الى اليوم لخادم الحرمين الشريفين تؤكد ان قطر لا مكان ولا دور لها في القمة وتمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربي."

وفي تغريدة منفصلة قال الشيخ خالد بن أحمد: "القمة العربية بالظهران سترسل الرسالة الصحيحة الواضحة للجميع؛ اننا ننتهج العزم في البناء والتنمية والخير للجميع، وأننا ننتهج الحزم مع اي عدو يستهدف الأمن القومي العربي. وسنصل بإذن الله مهما كانت المدة والمسافة.. حفظ الله صاحب الحزم والعزم."

من جهته رد أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على تغريدة الوزير البحريني، قائلا: "قطر لها تمثيل بواسطة السفير سيف البوعينين وشارك بالاجتماعات، والادعم يرفرف في مرافق الشرقية رغماً عن انفكم ، واجتماعكم الرباعي ضد قطر دليل على نيتكم افشال القمة،" وذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.