محلل الشؤون العسكرية بـCNN: النظام السوري وروسيا يعيدان تمركزهما الدفاعي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ريك فرانكونا، محلل الشؤون العسكرية بشبكة CNN إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أخطأ باطلاع الروس على الرد الأمريكي بعد تقارير استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، لافتا إلى أن ترامب كرر ما انتقده في السابق عن كشف باراك أوباما لنية أمريكا أمام الأعداء.

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وأوضح فرانكونا قائلا: "اعتقد أنه (ترامب) أخذته اللحظة وكشف لروسيا ما سنقوم به، وأننا سنهاجم بصواريخ جديدة وذكية، وليس أمرا جيدا التصريح بذلك، وهذا أيضا يبرز تساؤلات حول من نلاحق بالضبط في سوريا؟ هل نريد معاقبة السوريين لاستخدامهم الكيماوي؟ أو أننا نريد معاقبة الروس لدعمهم السوريين؟ هذا أمر غير واضح للآن، وذلك لأن الاعتقاد السائد هو أننا نريد أو نشكل رادعا حتى لا يقدم السوريون على استخدام مثل هذه الأسلحة مجددا."

وتابع قائلا: "رأينا السوريين يقومون بإجراءات دفاعية، قاما بتحريك طائراتهم وغيروا بعضا من تمركز دفاعاتهم وأيضا رأينا تعديلات في التواجد الروسي في سوريا وتحريك معدات إلى البحر الأبيض المتوسط، يقومون باتخاذ إجراءات دفاعية للتقليل من نتائج الضربة."