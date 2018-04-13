دول "المقاطعة": مطالبنا أساس إقامة علاقة طبيعية مع قطر.. والرميحي: تعيشون في وهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكدت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الخميس، على موقفها الثابت من ملف الأزمة مع قطر ومؤكدة على أن مطالبها تعتبر أساس إقامة علاقات طبيعية مع الدوحة.

جاء ذلك في اجتماع تشاوري لدول المقاطعة على هامش الاجتماع الوزاري بالعاصمة السعودية، الرياض، حيث نقلت وكالة الأنباء السعودية أن "الوزراء بحثوا تطورات أزمة قطر، حيث أكدوا على موقف دول الرباعية الثابت بضرورة تلبية دولة قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها وتمسكهم بالمبادئ الستة الواردة في اجتماع القاهرة وإعلان المنامة، باعتبار ذلك أساساً ضرورياً لإقامة علاقة طبيعية معها."

وأشار تقرير الوكالة إلى أن "الوزراء بحثوا أيضا آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين مواقف دولهم الثابتة في مكافحة التطرف والإرهاب رافضين أية محاولات للتدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم، ومشددين على تضامنهم واستمرار تنسيق مواقفهم لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ككل."

من جهته علق أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على مقطع فيديو عن الاجتماع نشرته وزارة الخارجية المصرية، حيث قال: " تعيشون في عالم من الوهم."