هؤلاء هم اللاعبون في الحرب السورية الدامية والمعقدة
هؤلاء هم اللاعبون في الحرب السورية المعقدة
الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و5 دقائق.
2:17
بعد سبع سنوات على بدايتها، وصلت الحرب السورية إلى أكثر مراحلها تعقيداً. ما بدأ بمظاهرات ضد الرئيس بشار الأسد، تحول إلى أمر تتدخل فيه قوات العالم ويسبب الفوضى للمدنيين.
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