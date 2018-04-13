هؤلاء هم اللاعبون في الحرب السورية الدامية والمعقدة

هؤلاء هم اللاعبون في الحرب السورية المعقدة

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و5 دقائق.
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2:17

بعد سبع سنوات على بدايتها، وصلت الحرب السورية إلى أكثر مراحلها تعقيداً. ما بدأ بمظاهرات ضد الرئيس بشار الأسد، تحول إلى أمر تتدخل فيه قوات العالم ويسبب الفوضى للمدنيين.

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