كل ما تحتاج معرفته عن الضربات المحتملة في سوريا
ما تحتاج معرفته عن الضربات المحتملة في سوريا
الحرب السورية
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
2:24
من غير الواضح متى وكيف ستحدث الضربات على سوريا، لكن أمريكا وحلفائها يملكون مجموعة من القدرات في البحر والقواعد الجوية الموجودة في المنطقة.
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