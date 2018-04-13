كل ما تحتاج معرفته عن الضربات المحتملة في سوريا

ما تحتاج معرفته عن الضربات المحتملة في سوريا

الحرب السورية
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
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2:24

من غير الواضح متى وكيف ستحدث الضربات على سوريا، لكن أمريكا وحلفائها يملكون مجموعة من القدرات في البحر والقواعد الجوية الموجودة في المنطقة.

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