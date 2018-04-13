نصرالله: إسرائيل دخلت في "قتال مباشر" مع إيران.. وتهديدات ترامب بضرب سوريا لا تخيفنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الجمعة، أن إسرائيل أدخلت نفسها في "قتال مباشر" مع إيران، مكررا الاتهامات التي وجهتها سوريا وروسيا وإيران لإسرائيل بقصف قاعدة مطار "التيفور" في ريف حمص وقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني في القاعدة السورية.

ورأى نصرالله "المنطقة تعيش حالة من القلق نتيجة العدوان الإسرائيلي السافر والفاضح على قاعدة مطار التيفور في ريف حمص واستهداف قوات إيرانية هناك ما أدى إلى استشهاد 7 من ضباط وأفراد الحرس وإصابة آخرين"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وقال: "كان هناك تعمد إسرائيلي بالقتل وليس له سابقة منذ 7 سنوات أن تقوم إسرائيل باستهداف قوات الحرس الثوري الإسلامي وقتلهم عمدا... المسؤولون الإيرانيون هم الذين سيقررون ماذا سيفعلون ولست في مكان أن أنطق باسمهم".

وأضاف نصرالله: "لكن كحزب الله أريد أن أقول للإسرائيليين ما يلي: عليكم أن تعرفوا أنه بهذا القصف الفاضح أنهم ارتكبوا خطأ تاريخيا وأقدموا على حماقة كبرى وأنهم أدخلوا انفسهم في قتال مباشر مع إيران، وهذه الجمهورية ليست دولة صغيرة ولا ضعيفة ولا جبانة وأنتم تعرفون ذلك".

وعن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري إثر اتهامه بشن هجوم كيماوي في دوما، قال نصرالله: "كلنا ندين استخدام السلاح الكيميائي في أي مكان، لكن ما جرى في دوما مسرحية وهذه معلوماتنا... والمنتصر لماذا سيستخدم مثل هذا السلاح؟ المنطق والعقل والأدلة تؤكد ذلك".

وأضاف: "مع كل انتصار كبير في سوريا يحصل مسرحيات وبدأ يطلق ترامب المواقف والتغريدات على تويتر وأنه سيدمر وسيقصف وغيرها، وهنا أقول نحن أمام مشهد جديد من الاستكبار الأمريكي حيث يتهم ويحقق ويقرر الاتهام والرغبة بالقصف".

واعتبر نصرالله أنه "من حق الناس في المنطقة والعالم أن يقلقوا بوجود رئيس كترامب، لا نفهم ماذا يريد وكيف يفكر، وهو شخصية انفعالية، تأخذ مواقف غير مدروسة، ولديه صفات غريبة، بالإضافة إلى وجود إدارة غير منسجمة ومحتارة ومرتكبة ومتخاصمة وليس لديها رؤية استراتيجية لأي شيء".

وقال نصرالله: "ترامب، بالإضافة إلى أنه انفعالي، فهو تاجر ويتصرف بشكل تجاري ويتحدث عن الوظائف والأموال والدولارات، وقبل اشهر عندما ذهب إلى السعودية كان يفتخر أنه حصل على مليارات الدولارات وكذلك عندما استقبل ولي العهد السعودي عندما قال له سنبيعكم أسلحة وسنأخذ الأموال منكم وغيرها من الأمثلة".

وأضاف نصرالله: "الأمريكي عندما يهدد يفترض أن العالم كله سيخاف وسيركض الناس للاستسلام والبحث عن حلول، ولكن ليعلم العالم كله أن كل هذه التهديدات الترامبية لم ولن تخيف لا سوريا ولا إيران ولا روسيا ولا حركات المقاومة ولا شعوب المنطقة".