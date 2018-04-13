رئيس وزراء قطر السابق: احتمالان لما يحدث بسوريا بين القوى الكبرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، إن هناك احتمالان لما يدور في الوقت الراهن من الأحداث في سوريا، لافتا إلى أنه يتمنى ألا يكون ما يجري هو أحد الاحتمالين.

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري السابق، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ما يدور الان بين القوى الكبرى حول سوريا هل هو للسياسة الداخلية لهذه الدول بسبب مصاعب سياسية داخلية ام هي ضربة خاطفة لرفع العتب ام هي فعلا إنقاذ للشعب السوري من هذا النظام الذي أسرف وأمعن في القتل والتهجير دون حساب ودون رقيب."

وفي تغريدة منفصلة قال الشيخ حمد بن جاسم: "أتمنى ان تكون خطة لتغيير الحال والوضع في سوريا وليس الاحتمالين الاوليين."