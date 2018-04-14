العفاسي يصف حماس بـ"الإخونجية الخائنين" بعد إدانتها ضرب سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي مشاري راشد العفاسي، السبت، حركة "حماس" الفلسطينية بـ"الإخونجية الخائنين"، وذلك بعد إدانة الحركة للضربة التي وجهتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا لمواقع تابعة للنظام السوري، إثر اتهامه بشن هجوم كيماوي في دوما.

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ونشر العفاسي، عبر حسابه على "تويتر"، صورة من تغريدة لحركة حماس تدين فيها ما وصفته بـ"عدوان أمريكا وحلفائها على الأراضي السورية"، وصورة أخرى من تقرير خبري عن إعلان حماس استعدادها لإعادة العلاقات مع النظام السوري.

وعلق العفاسي، قائلا: "الحمد لله الذي كشف الإخونجية الخائنين، فحالهم لا يخفى إلا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر، أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب الله وسنة رسوله متمسكين". وأضاف: "خونة 90 هم خونة 2017- 2018"، وتابع بالقول: "لهذا لا تنتظر من الإخونجية والحزبيين الدفاع عن السعودية وعن مقدسات الأمة، كما خانوا السعودية في سنة ٩٠ ووقفوا ضد بلادهم".

وكانت حركة حماس أدانت في بيان لها الضربة الثلاثية للمواقع التابعة للنظام السوري. وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إنها "عدوان سافر على الأمة يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها حفاظا على وجود الكيان الصهيوني وتمرير مخططاته". وأضاف البيان أن الحركة تستهجن "الادعاءات الأمريكية بحماية المدنيين، بينما تؤيد وتدعم أمريكا بقوة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وقتل المدنيين الفلسطينيين العزل".