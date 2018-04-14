الأسد لروحاني: العدوان جاء بعد فقدان القوى الاستعمارية لسيطرتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن ما وصفه بـ"العدوان" الذي نفذته "القوى الاستعمارية" على حد تعبيره، جاء بعد "فقدانها للسيطرة" وذلك في إشارة إلى الضربة التي وجهتها كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا على مواقع بالبرنامج الكيماوي السوري، فجر السبت.

شاهد.. ما المواقع التي استهدفتها صواريخ أمريكا وحلفائها بسوريا؟ 1:23

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الأسد والرئيس الإيراني، حسن روحاني، حيث أوضح وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "تفاصيل العدوان وكيفية صده وأنه جاء نتيجة لمعرفة القوى الغربية الاستعمارية الداعمة للإرهاب أنها فقدت السيطرة وفي الوقت نفسه شعورها بأنها فقدت مصداقيتها أمام شعوبها وأمام العالم ليأتي العدوان بعد أن فشل الإرهابيون بتحقيق أهداف تلك الدول حيث زجت بنفسها في الحرب على سورية."

وتابع الأسد قائلا: "هذا العدوان لن يزيد سورية والشعب السوري إلا تصميماً على الاستمرار في محاربة وسحق الإرهاب في كل شبر من تراب الوطن."