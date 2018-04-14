ترامب يعلن شن ضربات أمريكية بريطانية فرنسية تستهدف البرنامج الكيماوي السوري

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر السبت عن توجيه ضربات تستهدف برنامج الأسلحة الكيماوية السورية، في عمليات ضمت كلا من بلاده وبريطانيا وفرنسا.

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وأشار ترامب إلى أن الضربات على سوريا ستستمر إلى حين ينتهي استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، حيث قال: "نحن مستعدون للاستمرار في هذا الرد إلى حين يتوقف النظام السوري عن استخدام المواد الكيماوية المحظورة."

وقال ترامب: "قبل عام شن الأسد هجمات كيماوية وحشية ضد شعبه، وردت الولايات المتحدة الأمريكية بـ58 صاروخا أدت إلى تدمير 20 في المائة من القوة الجوية السورية، والسبت الماضي قام نظام الأسد مجددا بشن هجوم كيماوي قتل فيه مدنيين أبرياء."