مقتل 8 من الجيش المصري و14 إرهابيا في محاولة اقتحام معسكر وسط سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع المصرية، السبت، مقتل 8 من عناصر الجيش وإصابة 15 آخرين، والقضاء على 14 إرهابيا، إثر محاولتهم اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة في وسط سيناء.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن "القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية إرهابية كبرى، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من 14 فردا، منهم 4 أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة، ومسلحين جميعاً بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط وأر بى جى اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء".

وأضاف أن "العناصر الإرهابية حاولت استغلال فترة وحالة الظلام التي تصاحب توقيت الفجر، إلا أنه نتيجة ليقظة وانتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل فقد تمكنوا من منعهم والاشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة".

وتابع بالقول إن العملية أسفرت عن "مقتل جميع العناصر الإرهابية، حيث أسرعت العناصر التي ترتدى الأحزمة الناسفة بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر فنتج عن ذلك استشهاد 8 أفراد من القوات المسلحة وإصابة 15 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا"، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في جهودها "لاقتلاع الإرهاب الذي يقوم حالياً بمحاولات يائسة لاستهداف عناصرنا عبر العمليات الانتحارية".