الرئاسة الفرنسية تنشر فيديو لمشاركة مقاتلاتها بضربة سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة الأمريكية (CNN)— نشرت الرئاسة الفرنسية مقطع فيديو يظهر مشاركة مقاتلات فرنسية في الضربات التي وجهتها كل من أمريكا وبريطانيا ضد أهداف في سوريا على خلفية الهجوم الكيماوي الأخير في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشر على الصفحة الرسمية لقصر الإليزيه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر استعداد عدد من المقاتلات الفرنسية للإقلاع دون تقديم تفاصيل عن القاعدة التي انطلقت منها هذه الطائرات.

وكان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون قال في تعليق على الضربات بسوريا: "الخط الأحمر الذي حددته فرنسا في العام 2017 تم تجاوزه، وعليه أمرت القوات المسلحة الفرنسية للتدخل الليلة كجزء من عملية دولية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.."