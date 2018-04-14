خامنئي: الهجوم على سوريا جريمة.. وحزب الله: نشيد بالدفاعات الجوية السورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدان علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، السبت، الضربات التي نفذتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا في سوريا، فجر السبت، واصفا ذلك بـ"الجريمة."

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان خامنئي قوله: "أعلن صراحة بان الرئيسين الأمريكي والفرنسي ورئيسة وزراء بريطانيا هم مجرمون، ولن يحققوا شيئا، مثلما تواجدوا خلال اعوام ماضية في العراق وسوريا وافغانستان وارتكبوا مثل هذه الجرائم ولم يحققوا شيئا."

من جهته قال حزب الله اللبناني أن الضربات تعتبر "انتهاكا صارخا للسيادة السورية وكرامة الشعب السوري وسائر شعوب المنطقة، وهو استكمال واضح للعدوان الصهيوني الاخير على سوريا ويمثل تأييدا صريحا ومباشرا لعصابات الإجرام والقتل والارهاب التي طالما رعاها ومولها ووفر لها أسباب الدعم المادي والسياسي والإعلامي، وتدخل لنصرتها كلما انهزمت أمام أبطال الجيش العربي السوري في الميدان".

وأضاف الحزب في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "ان الذرائع والمبررات التي استند اليها أهل العدوان الثلاثي الجديد، هي ذرائع واهية لا تستقيم أمام العقل والمنطق، وتستند الى مسرحيات هزلية فاشلة، أمروا هم بإعدادها وتسخيرها في خدمة آلة العدوان المجرم، وتمثل غاية الاستهتار والاهانة بما تبقى من الامم المتحدة ومجلس الامن وما يسمى بالمجتمع الدولي".