شاهد.. مسلحو “جيش الإسلام” يسلّمون أسلحتهم للحكومة السورية

(CNN)-- نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، الجمعة، أن أعضاء آخر مجموعة معارضة قوية متبقية، جيش الإسلام، في الغوطة الشرقية المحاصرة، بدأوا بتسليم أسلحتهم للحكومة السورية.

ونقلت سانا أن "الإرهابيين يستمرون في تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة وخرائط الألغام والأنفاق". وأضافت الوكالة أن جيش الإسلام سلم "كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بما في ذلك بنادق قنص وقذائف آر بي جي ومدافع رشاشة".

ولا يزال إجلاء أعضاء جيش الإسلام وعائلاتهم من دوما عبر ممر مخيم الوافدين مستمرًا، وستكون الوجهة النهائية هي مدينة جرابلس في محافظة حلب.

وقالت روسيا، الخميس، إن القوات السورية سيطرت بالكامل على الغوطة الشرقية، في الوقت الذي تقترب فيه واحدة من أكثر العمليات العسكرية المكثفة في الحرب المستمرة في البلاد منذ سبع سنوات من نهايتها.

ولم تعلن سوريا علناً السيطرة على الغوطة الشرقية، رغم أن وسائل الإعلام الرسمية ذكرت في وقت سابق أن مجموعة المعارضة الرئيسية في دوما، جيش الإسلام، وافقت على إخلاء المدينة.