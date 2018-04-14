شاهد.. فيديو للضربات الفرنسية على سوريا

شاهد.. فيديو للضربات الفرنسية على سوريا

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و13 دقيقة.
فرنساسورياالحرب السورية
0:36

نشرت وزارة الدفاع الفرنسية هذه اللقطات لضربتها على سوريا.

فرنساسورياالحرب السورية