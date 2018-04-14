شاهد.. فيديو للضربات الفرنسية على سوريا
شاهد.. فيديو للضربات الفرنسية على سوريا
الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و13 دقيقة.
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نشرت وزارة الدفاع الفرنسية هذه اللقطات لضربتها على سوريا.
نشرت وزارة الدفاع الفرنسية هذه اللقطات لضربتها على سوريا.
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