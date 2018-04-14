رئيس وزراء تركيا عن ضربات سوريا: أين كنتم قبل اليوم؟
يلدريم عن ضربات سوريا: أين كنتم قبل اليوم؟
الحرب السورية
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
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رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، علق على الضربات في سوريا قائلاً إن العملية كانت “خطوة إيجابية“.
رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، علق على الضربات في سوريا قائلاً إن العملية كانت “خطوة إيجابية“.
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