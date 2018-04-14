رئيس وزراء تركيا عن ضربات سوريا: أين كنتم قبل اليوم؟

يلدريم عن ضربات سوريا: أين كنتم قبل اليوم؟

الحرب السورية
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
تركياالحرب السوريةالكيماوي السوريالمعارضة السوريةالنظام السوري
1:11

رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، علق على الضربات في سوريا قائلاً إن العملية كانت “خطوة إيجابية“.

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