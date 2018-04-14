شاهد.. لحظة إطلاق الصواريخ الأمريكية على سوريا
شاهد..لحظة إطلاق الصواريخ الأمريكية على سوريا
الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعة و33 دقيقة.
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نشرت وزارة الدفاع الأمريكية فيديو يظهر لحظات إطلاق صواريخ توماهوك كروز على سوريا من المدمرة الأمريكية "يو إس إس مونتيري".
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