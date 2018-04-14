روسيا: دفاعات سوريا اعترضت أغلب الصواريخ بأنظمة سوفيتية قديمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت أغلب الصواريخ الغربية التي أطلقت خلال العمليات التي شنتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت.

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وبينت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الغربي باستخدام صواريخ وأنظمة جوية سوفيتية صنعت قبل 30 عاما منها أنظمة S-125 وBUK وS-200 الدفاعية الجوية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية.

ويذكر أن القيادة العامة للجيش السوري قالت في بيان أنها "تصدت منظومات دفاعنا الجوي بكفاءة عالية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، في حين تمكن بعضها من إصابة أحد مباني مركز البحوث في برزة الذي يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية، واقتصرت الأضرار على الماديات، بينما تم حرف مسار الصواريخ التي استهدفت موقعا عسكريا بالقرب من حمص، وقد أدى انفجار أحدها إلى جرح ثلاثة مدنيين،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.