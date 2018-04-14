مسؤولون: صواريخ كروز محمولة جوا استخدمت بضربة سوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية، إن صواريخ كروز استخدمت في الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف في سوريا على خلفية الهجوم الكيماوي الذي شهدته دوما في الغوطة الشرقية لدمشق.

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وبين المسؤولون إن صواريخ كروز المستخدمة محمولة جوا، ويمكن إطلاقها خلال تحليق الطائرات من بينها قاذفات القنابل B1 التي كشفت CNN في تقرير سابق أنها اشتركت في هذه العمليات، ولا يشترط أن تطلق من داخل المجال الجوي لسوريا باعتبار مداها الواسع.

ويذكر أن صواريخ توماهوك كروز التي تطلق بحريا قادرة على حمل رؤوس حربية بفوة 1000 باوند ويتميز بقدرته على التحليق على مستويات منخفضة من الأرض لتفادي رصد الرادارات له مع إمكانية إطلاقة من مسافة 1250 إلى 2500 كيلومترا وتصل سرعته إلى 880 كيلومترا بالساعة.