البنتاغون: الدفاعات السورية لم تكن فعالة.. وخففنا من خطورة الأسلحة المحظورة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، كينيث مكينزي، أن الدفاعات الجوية السورية، لم تكن فعالة في التصدي للصواريخ الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية للنظام السوري، السبت، مشيرا إلى أن مركز البحوث العلمية الذي تم استهدافه في منطقة برزة الواقعة في العاصمة السورية، دمشق، كان يحتوي على أسلحة كيماوية وغاز الأعصاب، على الأرجح.

وقال مكينزي في مؤتمر صحفي عقده السبت، إن الدفاعات الجوية السورية لم تكن فعالة في التصدي للصواريخ الأمريكية التي استهدفت عدة مواقع عسكرية في سوريا.

وكشف رئيس هيئة الأركان الأمريكية عن أن مركز البحوث العلمية الواقع في برزة كان يحتوي على مواد كيماوية وغاز أعصاب، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية قللت من تلك المواد، وخففت من خطورة وجود أسلحة محظورة في ذلك الموقع، وذكر أن عدد الصواريخ التي استهدفت المواقع العسكرية السورية، وصل إلى 105 صواريخ.

من جانبها، دعت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، دانا وايت، روسيا للالتزام بما وعدت به سابقا، عبر التأكد من أن الأسد فكك أنظمة أسلحة الكيماوية، وأنه لن يستدم تلك الأسلحة مجددا.

يذكر أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا كانت قد شنت هجمات على مواقع عسكرية سورية، فجر السبت، كرد على الهجوم الكيماوي المشتبه به على مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية.