مقاتلات رافال وتورنيدو وقاذفات B1.. الأسلحة المستخدمة بضربة سوريا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر السبت، عن شن بلاده إلى جانب كل من بريطانيا وفرنسا لضربات استهدفت مواقع ومنشآت كيماوية في سوريا وذلك بعد تقارير عن هجوم كيماوي استهدف منطقة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، الأسبوع الماضي، وفيما يلي نستعرض لكم المعدات والأسلحة التي استخدمتها الدول الثلاثة في تنفيذ هذه الضربة.

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- مقاتلات تورنيدو البريطانية، المسلحة بصواريخ كروز "ستورم شادو" وفقا لوزارة الدفاع البريطانية، ويعتقد أنها على الأغلب انطلقت من قاعدة اكروتيري لسلاح الجو الملكي البريطاني في جزيرة قبرص.

- مقاتلات رافال الفرنسية، حيث نشرت الرئاسة الفرنسية مقطع فيديو يظهر استعدادها لتنفيذ الضربة بسوريا، وكما مقاتلات تورنيدو البريطانية، تحمل مقاتلات رافال صواريخ كروز "ستورم شادو" القادرة على التحليق لمسافة تتجاوز 250 ميلا (نحو 400 كيلومتر)

- قاذفات القنابل الأمريكية B1، في الوقت الذي لم تكشف فيه وزارة الدفاع الأمريكية عن نوع الأسلحة التي حملتها هذه الطائرات في ضربة سوريا، إلا أن مسؤولا كشف لـCNN في وقت سابق أنها كانت تحمل صواريخ كروز ورؤوس حربية بقوة 1000 باوند.

- بارجات أمريكية، حيث قال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن بارجة واحدة على الأقل في البحر الأحمر شاركت في الضربات على سوريا.