الجيش السوري: 110 صواريخ أطلقها "العدوان الثلاثي" وحُرف مسار صواريخ استهدفت مواقعا عسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، إن 110 صواريخ أطلقت على مواقع في سوريا فيما أسمته "العدوان الثلاثي" في إشارة إلى العمليات التي نفذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت.

شاهد.. أمريكا وبريطانيا وفرنسا تستهدف منشآت كيماوية سورية 1:18

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية بيان الجيش والذي ذكر: "منظومات دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها في حين تمكن بعضها من إصابة أحد مباني مركز البحوث في برزة الذي يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية واقتصرت الأضرار على الماديات."

وأضاف البيان: "تم حرف مسار الصواريخ التي استهدفت موقعا عسكريا قرب حمص وأدى انفجار أحدها إلى إصابة 3 مدنيين بجروح.. هذا العدوان لن يزيدنا إلا تصميماً على الدفاع عن مقومات السيادة والكرامة وعن أمن الوطن والمواطنين."