الرئاسة السورية تنشر فيديو لبشار الأسد بعد الضربات الصاروخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت الرئاسة السورية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مقطع فيديو يظهر توجه الرئيس السوري، بشار الأسد إلى ما بدى مكتبه، صباح السبت، بعد الضربات الصاروخية التي شهدتها سوريا.

مقطع الفيديو نشر مع تعليق "صباح الصمود" ويأتي بعد الضربات التي وجهتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لمواقع كيماوية في سوريا وفقا لما قاله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر السبت.

ويذكر أن الجيش السوري قال إن عدد الصواريخ التي استهدفت مناطق في سوريا بلغت 110 صواريخ قائلا إنه اعترض أغلبها في حين حرف مسار عدد من الصواريخ التي استهدفت مواقع عسكرية.