ترامب بعد الهجوم على مواقع عسكرية في سوريا: المهمة أُنجزت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المهمة التي كانت تسعى أمريكا لإنجازها بقصف ثلاثة مواقع عسكرية للنظام السوري، فجر السبت، قد "أنجزت" بالفعل، وأشاد بقدرات الجيش الأمريكي، واصفا القوات الأمريكية الحالية بأنها ستصبح الأفضل في تاريخ البلاد، قريبا.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على تويتر: "نفذت الهجمات بشكل مثالي الليلة الماضية، أشكر فرنسا وبريطانيا على حكمتهما وقوتهما العسكرية، لم يكن ليتحقق أفضل مما تحقق، المهمة أُنجزت".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: "فخور جدا بجيشنا العظيم الذي سيصبح بعد إنفاق مليارات الدولارات، الأفضل في تاريخ البلاد، ولن يكون أي شيء أو أي أحد قريبا منه"، حسب تعبيره.

وشنت أمريكا بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، هجوما صاروخيا، استهدفت فيه عدة مواقع للنظام السوري في العاصمة السورية، دمشق، وبمحيط مدينتي حمص وحماة، كرد على الهجوم الكيماوي المشتبه به للحكومة السورية على مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية.