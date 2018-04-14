مسؤول: لا إشارات على عمليات انتقامية لروسيا أو النظام السوري بعد الضربة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسؤول بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في سوريا، إنه وحتى اللحظة لا توجد إشارات على عمليات انتقامية للنظام السوري أو روسيا بعد الغارات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف بالبرنامج الكيماوي السوري، فجر السبت.

شاهد.. أمريكا وبريطانيا وفرنسا تستهدف منشآت كيماوية سورية 1:18

وكانت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية نقلت عن وزارة الدفاع بيانها أن الصواريخ التي أطلقتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا لم تضرب مناطق قريبة من القواعد البحرية أو الجوية الروسية.

وأضافت الدفاع الروسية في البيان: "لم تدخل أي من هذه الصواريخ نطاقات وحدات الدفاع الروسية التي تقوم بحماية منشآت في طرطوس (حيث توجد قاعدة بحرية روسية) أو في حميميم (حيث توجد قاعدة جوية روسية)"