مصادر: قاذفات B1 وبارجة واحدة على الأقل بالبحر الأحمر شاركت بضربات سوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون،" أن قاذفات القنابل الأمريكية من طراز B1 شاركت في الضربات العسكرية التي وجهت إلى سوريا، فجر السبت.
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وأضافت المصادر أن بارجة أمريكية واحدة على الأقل في البحر الأحمر، شاركت في توجيه الضربات على مواقع تابعة لبرنامج الأسلحة الكيماوية السورية، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول نوعية الصواريخ التي أطلقت ومسار تحليقها قبل إصابة الهدف.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعلن عن توجيه بلاده إلى جانب بريطانيا وفرنسا لضربات ضد أهداف بسوريا على خلفية تقارير الهجمات الكيماوية التي استهدفت منطقة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق.
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