بوتين عن ضربة سوريا: عدوان ضد دولة ذات سيادة وفي طليعة مكافحة الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، إن الضربة التي استهدفت سوريا تعتبر عدوانا ضد دولة ذات سيادة و"في طليعة مكافحة الإرهاب،" على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى الضربات التي وجهتها كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف في البرنامج الكيماوي السوري.

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جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية على لسان بوتين حيث قال: " في 14 نيسان/أبريل، قامت الولايات المتحدة، بدعم من حلفائها، بقصف منشآت القوات المسلحة والبنية التحتية للجمهورية العربية السورية بالصواريخ، دون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا يعتبر انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وهو عمل من أعمال العدوان ضد دولة ذات سيادة في طليعة مكافحة الإرهاب."

وتابع قائلا: "تصرفات الولايات المتحدة تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا، وزيادة معاناة السكان المدنيين، سبع سنوات تعذب الشعب السوري وهذا يثير موجة جديدة من اللاجئين من هذا البلد والمنطقة ككل."