مسؤولان بأمريكا: ضربات الليلة بسوريا ليست النهاية.. ونراقب رد روسيا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسؤولان بالإدارة الأمريكية، السبت، إن الضربات التي تم توجيهها ضد أهداف للبرنامج الكيماوي السوري لن تكون نهاية الرد الأمريكي على حد تعبيره.

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وأوضح المسؤولان المطلعان على خطة العمليات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا: "إن هناك مرونة كبيرة في الخطة ما يسمح بتنفيذ ضربات إضافية بناء على ما تم استهدافه الليلة،" في الوقت الذي أكد فيه أحد المسؤولين على أن أمريكا تقوم بمراقبة الرد الروسي خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وأوضح المسؤول إن جهودا استخباراتية مشتركة تبذل لجمع معلومات حول ما سيقوم به الروس على خلفية هذه الضربات بما في ذلك الحديث عن عمليات انتقامية، لافتا إلى أن القدرات العسكرية الروسية في سوريا تضاعفت منذ العام الماضي وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الدفاعات الجوية.