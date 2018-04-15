عمرو أديب عن تركيا والضربة في سوريا: محدش فاهم موقف أردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الإعلامي المصري، عمرو أديب، موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في سوريا، لافتا إلى أن مواقفه يصعب فهمها.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه أديب على تلفزيون اون تي في، حيث قال: "المعلم رجب طيب أردوغان الي عنده تحالف مع الإيرانيين والروس، قلب الدنيا من مبارح أن ضربة الأمريكان تكون بس كده، ليه؟ لأنه عنده مصلحة مع الروس والإيرانيين ولو فضل يتضرب رح يضطر يأخذ موقف يعني انت معانا في الناتو أو مع الروس والإيرانيين في سوريا أو أنك ضد بشار الأسد أو مع بشار الأسد؟ محدش فاهم موقفه!"

وتابع قائلا: "هو (اردوغان) قال برافو انتو ضربتوهم بس كفاية كدة، طيب هل قال أردوغان أن بشار الأسد هو من استخدم الكيماوي؟ هو يؤيد بس.."