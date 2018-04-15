قرقاش: قمة الظهران تأتي في مفترق مهم بالعالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأحد، إن القمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الظهران تأتي في مفترق مهم بالعالم العربي.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تأتي قمة الظهران في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، الحاجة ضرورية في هذه الظروف الاستثنائية لجمع كلمة العرب وتفعيل عملهم المشترك، والملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك."

ويشار إلى أن القمة العربية التي تبدأ، الأحد، تأتي في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، وتأتي بعد يوم على الغارات التي شنتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا في سوريا في الوقت الذي تتواصل فيه الاتهامات لإيران في التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة وغيرها من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط.