نصرالله: الهدف من العدوان على سوريا هو التهويل والكيماوي مسرحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصرالله، الأحد، إن الضربة المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت، ستعقّد من "الحل السياسي في سوريا ومسار جنيف والعلاقات الدولية."

ووصف نصرالله الضربة بـ "العدوان"، وأن أحد أهدافه تمثلت بـ "التهويل من أجل الابتزاز،" مشيراً إلى أن توقيت الضربة تزامن مع مع وصول المحققين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، للتحقيق بالهجوم الكيماوي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وفقاً لما نقله على لسانه لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وأضاف نصرالله قوله: " الاميركي يعرف ان مسألة الكيميائي مسرحية، ولذلك عجل العدوان قبل وصول وفد التحقيق الدولي الى دوما لفحص الواقع وتقديم تقريره."

واضاف نصرالله ان احد اسباب الضربة الامريكية هي "ارهاب وكسر معنويات الشعب والجيش السوري وحلفاءه، لكن ذلك لم يحصل بل زادت وقوية معنوياتهم، وخابت آمال العدو الاسرائيلي،" على حد تعبيره.

وأتت تصريحات نصرالله خلال في خطاب له بالمهرجان الانتخابي “يوم الوفا … للشهداء” في قرية مشغرة بمحافظة البقاع اللبنانية.

وعلى صعيد آخر شدّد نصرالله على أن الحزب يقوم "بشيء غير متعارف عليه في لبنان حيث نقيم مهرجان انتخابي ، حيث لا يوجد فيها مرشح من تنظيم حزب الله، تأكيداً منا على محبتنا ووفائنا وتأييدنا لاصدقائنا وحلفائنا، لكنه ذكر بأن "الدوائر التي يكون فيها مرشح عن حزب الله هو يكون مرشح لحزب الله وايضاً مرشح لحركة امل، كما هو الحال مع المرشح محمد نصرالله الذي هو مرشح لحزب الله كما هو مرشح لحركة امل ."