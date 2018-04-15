خالد بن سلمان عن ضربة سوريا: رسالة مهمة للأسد وإيران وميليشياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأمير خالد بن سلمان، إن الضربات اتي وجهتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف في سوريا تعتبر رسالة مهمة لبشار الأسد وإيران وميليشياتها.

جاء ذلك في تغريدة للسفير السعودي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إن المملكة العربية السعودية تؤيد الإجراءات المتخذة للرد على انتهاكات النظام السوري المتكررة للقوانين الدولية واستخدامه الأسلحة المحظورة دولياً. هذه الاستجابة السريعة ستشكل رادع لنظام الأسد وداعميه من استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل."

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وتابع قائلا: "إن الرد على استخدام الأسلحة الكيميائية يعزز من سيادة القانون الدولي في المنطقة ويرسل رسالة مهمة إلى الأسد وداعمه الأساس إيران وميليشياتها الطائفية أنهم سيواجهون عواقب لانتهاكاتهم الصارخة والمتكررة ضد الأبرياء والمدنيين."