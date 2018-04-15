(CNN)-- "كنا بين موتين"، هكذا وصفت أم من دوما الحياة في المنطقة المحاصرة. الضربات القوية من جهة والهجمات الكيمياوية من جهة أخرى، لكن الأم وأولادها تمكنوا من الخروج إلى شمال سوريا. مراسلة CNN أروى ديمون التقت بالناجين من الهجوم داخل سوريا، وهذه قصتهم.
حصرياً.. كاميرا CNN مع ناجين من “الكيماوي” في دوما
حصرياً.. CNN مع ناجين من “الكيماوي” في دوما
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و26 دقيقة.
3:20
غارات قوية من جهة والهجمات الكيمياوية من جهة أخرى، هذه قصص ناجين في سوريا.
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