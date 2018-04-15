حصرياً.. كاميرا CNN مع ناجين من “الكيماوي” في دوما

(CNN)-- "كنا بين موتين"، هكذا وصفت أم من دوما الحياة في المنطقة المحاصرة. الضربات القوية من جهة والهجمات الكيمياوية من جهة أخرى، لكن الأم وأولادها تمكنوا من الخروج إلى شمال سوريا. مراسلة CNN أروى ديمون التقت بالناجين من الهجوم داخل سوريا، وهذه قصتهم.