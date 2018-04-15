"المهمة أُنجزت".. هل يكرر ترامب سيناريو فشل بوش؟

(CNN)-- في مايو/ أيار 2003، وقف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، ليعلن أن المهمة أُنجزت في العراق، قبل أن يظهر فشله. والآن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "المهمة أُنجزت"، فيما يبدو كمقدمة للخروج من سوريا رغم استمرار الأزمة التي بدأت قبل أكثر من 7 سنوات.
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