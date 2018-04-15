شاهد.. مظاهرات حول العالم ضد الضربة الثلاثية على سوريا

(CNN)-- شارك متظاهرون في احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد الضربة التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا، السبت. الاحتجاجات أتت بعد الضربة التي شاركت في تنفيذها كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا على مواقع تابعة للنظام السوري.