(CNN)-- شارك متظاهرون في احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد الضربة التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا، السبت. الاحتجاجات أتت بعد الضربة التي شاركت في تنفيذها كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا على مواقع تابعة للنظام السوري.
شاهد.. مظاهرات حول العالم ضد الضربة الثلاثية على سوريا
شاهد.. مظاهرات ضد الضربة الثلاثية على سوريا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و35 دقيقة.
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شهدت العراق والأردن وتركيا وغيرها من بلدان العالم احتجاجات ضد الضربة.
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