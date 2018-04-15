بعد تصريحات "اعتراضها".. بالصور.. أهداف سورية قبل وبعد الضربة
بالصور.. أهداف سورية قبل وبعد الضربة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و51 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، نجاح الضربات التي وجهتها كل من بلاده إلى جانب بريطانيا وفرنسا ضد أهداف للنظام السوري، وتصريحات الأخير بأن أغلب هذه الصواريخ اعترضت، نقدم لكم صورا لأهداف قبل وبعد الضربة، وفقا لما نشرته ديجيتال غلوب.
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