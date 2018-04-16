أردوغان مغردا: من الآن فصاعدًا لا يمكن اتخاذ خطوة بسوريا بمعزل عن تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن اتخاذ أي خطوات في سوريا بمعزل عن تركيا من الآن فصاعدا، على حد تعبيره، مؤكدا على أنه لا يمكن التوصل لحل في هذه المسألة باتخاذ تدابير مؤقتة.

جاء ذلك في تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لا يمكن من الآن فصاعدًا اتخاذ أي خطوة في سوريا بمعزل عن تركيا. لقد رأينا مرة أخرى من خلال الهجوم الأخير للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مرافق الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، أنه لا يمكن إيجاد حل لهذه المسألة عبر التدابير المؤقتة."

وتابع قائلا: "إن تركيا قد توجهت إلى سوريا بغية "إصلاح ما تم إفساده"، ولن تجدوا في ذلك سواها. وبإمكانكم العثور على ظل دولة أو دولتين خلف كل منظمة إرهابية، بينما تركيا هي الدولة الوحيدة التي تقف مع الشعب السوري."