قرقاش: غياب أمير قطر عن "القمة" نتيجة طبيعية ومؤسفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن غياب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد عن القمة العربية التي تستضيفها الظهران بالمملكة العربية السعودية "نتيجة طبيعية ومؤسفة."

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية، ومؤسفة، لسياسة المكابرة التي اتبعتها الدوحة منذ بدأ أزمتها، غياب الحكمة مستمر ومعه العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة."

ويذكر أن مندوب قطر لدى الجامعة العربية، سيف البوعينين، يرأس الوفد القطري للقمة العربية الـ29، في خطوة تجسد استمرار الأزمة الخليجية وإعلان السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع قطر.