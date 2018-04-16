إيران ترد على بيان القمة العربية: الكثير من الآمال كانت معقودة ولكن سياسة السعودية ملموس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الاتهامات التي وجهت لبلاده في البيان الختامي للقمة العربية في الظهران هي اتهامات "عقيمة" على حد تعبيره، لافتا إلى أن ظلال سياسة المملكة العربية السعودية ملموس في هذا البيان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "إن هذا البيان كالبيانات السابقة بتكراره مزاعم وأكاذيب فارغة وعقيمة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد فضّل انتهاج الطريق الخاطئ على الطريق القويم في المعرفة الدقيقة لأسباب أزمات المنطقة بتجاهله للحقائق مرة أخرى."

وتابع قائلا: "لقد كان الكثير من الامل معقودا على هذه القمة بان تتخذ خطوة إيجابية في مسار التناغم الإقليمي بعيدا عن انتهاج المعايير المتعددة الدائمة والمكررة في معرفة العوامل المؤثرة والأساسية لإرساء الاستقرار وعودة الهدوء الي المنطقة، الا ان الظلال الثقيلة للسياسات السعودية الهدامة ملموسة تماما على بنود من البيان الختامي للقمة."

وأضاف: "ما يدعو للكثير من الأسف أن بعض الدول الاعضاء في هذه الجامعة العربية بإغلاقها عينيها عن الحقائق التاريخية والجغرافية قد تجاهلت حق سيادة الجيران ولا تتبع سياسية حكيمة ومبنية على حسن الجوار وهي بقلبها للحقائق التاريخية الدامغة ما زالت تستنفد الطاقات والقدرات الكامنة للدول العربية والإسلامية."