ماكرون يعدّل تعليقاته حول "إقناع" ترامب "بالبقاء" في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وضّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، موقفره من الدور الأمريكي والفرنسي في سوريا، وذلك بعد يوم من تعليقه بأنه "أقنع" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبقاء في سوريا، في مقابلة الأحد.. (شاهد الفيديو أعلاه)

وقال ماكرون: "إن تدخلنا العسكري في سوريا، من قبل الولايات المتحدة وكافة حلفاء التحالف الدولي، يفسّر فقط ضمن إطار محاربة "داعش"، وما قاله البيت الأبيض، الليلة الماضية، يمثل موقفنا منذ البداية، لذا لم يتغير شيء وأنا لم أوحي بأي تغييرات أمس."

وأضاف بقوله: "لم أقُل إن الولايات المتحدة أو فرنسا تنويان الالتزام عسكرياً في سوريا، لدينا هدف عسكري في سوريا وواحدٌ فقط، الحرب ضد داعش،" وفقاً لما ذكره خلال ظهوره مع رئيس الوزراء النيوزلندي، جاكيندا أردين.

وقال: "ببساطة كنتُ أقول إن الولايات المتحدة اتخذت قراراً، برفقة بريطانيا العظمى وفرنسا، لشن عمليتنا المحددة، والتي لم تدخل في إطار العمل، والتي تتمثل بالحفاظ على القانون الإنساني وبما فعلناه فإنهم أيقنوا بأن مسؤوليتنا السياسية في سوريا لم تقتصر على الحرب ضد داعش، وهذه حقيقة."

وأضاف ماكرون: "أجل، البيت الأبيض محقٌّ عند قوله إن الانخراط العسكري هو ضد داعش وأنه سيتوقف في اليوم الذي تنتهي به الحرب ضد داعش."

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده تملك الموقف ذاته، قائلاً: "أنا محقٌّ عندما أقول إن الولايات المتحدة الأمريكية، ولأنها قررت المشاركة بالتدخل معنا، تفهمت بأن مسؤوليتنا تجاوزت الحرب ضد داعش، وتلك كانت مسؤولية إنسانية على أرض الواقع ومسؤولية على المدى البعيد لإحلال السلام."