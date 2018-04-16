مدير مركز طيبة: مصطلح "الصواريخ البالستيكية" الذي استخدمه السيسي صحيح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدير مركز "طيبة" للدراسات السياسية والأبحاث الاستراتيجية، خالد رفعت صالح، إن استخدام كلمة "بالستيكية" لوصف الصواريخ الباليستية، لم يأتي كزلة لسان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الـ29 والتي اختتمت أعمالها، الأحد، في مدينة الظهران السعودية.

وقال صالح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن البعض لم يكترث بما جاء في القمة بقدر ما ركز على كلمة "بالستيكية"، في كلمة الرئيس المصري.

وأكد مدير مركز "طيبة" أن المصطلح الذي استخدمه السيسي صحيح، وانتقد من علق عليه، قائلا: "أنا أتفهم أن ننتقد بيان الاجتماع أو قابلية القرارات للتطبيق أصلا، لكن ننتقد حروف كلمة قالها السيسي وتطلع كمان صحيحة".

وذكر صالح بأن السبب وراء صحة الكلمة يعود إلى التسمية الإنجليزية للصواريخ "ballistic"، وأن السيسي استخدم الكلمة امتداداً للتسمية الإنجليزية لها "باليستيك".

وقال الرئيس المصري خلال قمة القدس: "إن مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بالصواريخ البالستيكية"، وهو الأمر الذي اعتبره البعض زلة لسان واستغله آخرون للسخرية من كلمة السيسي.