بعد ضربة سوريا.. سيناتور أمريكي لـCNN: القول إن "المهمة أنجزت" مستحيل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال السيناتور الأمريكي، انجوس كينغ، إن التصريح حول "انجاز المهمة" فيما يتعلق في سوريا "مستحيل" على حد تعبيره، وذلك في تعليق يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعد الضربة التي وجهتها بلاده إلى جانب بريطانيا وفرنسا ضد مواقع بالبرنامج الكيماوي في سوريا.

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جاء ذلك في مقابلة لكينغ على CNN حيث قال: "إن كانت المهمة هي ردع استخدام الكيماوي (في سوريا) فإن القول إن المهمة أنجزت يعتبر أمرا مستحيلا، نحن نأمل بأن يتحقق ذلك، ولكننا وجهنا ضربة العام الماضي في السبيل ذاته وقيل حينها أنه كان أمرا ناجحا إلا أن استخدام الأسلحة الكيماوية استمر."

وتابع كينغ قائلا: "في هذه النقطة أعتقد أن من المستحيل القول إن المهمة أنجزت، نعم هي ضربة أقوى من تلك التي وجهت العام الماضي وضربنا ثلاثة مواقع عوضا عن موقع واحد وعدد الصواريخ أكثر، إلا أننا لا يمكننا القول بنجاح ذلك إلى حين رؤية رد فعل النظام."